Постпред России при ЕС назвал основные задачи для российской дипломатии в 2018 году

Главной задачей российской дипломатии в 2018 году является обеспечение национальной безопасности страны. Об этом заявил в интервью газете «Известия» постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Обеспечение благоприятных условий для проведения необходимых экономических реформ и повышения благосостояния населения. Поддержание дружественных отношений как с нашими соседями и друзьями, так и со всеми остальными странами на нашей планете», — добавил Чижов.

Он назвал главным достижением российской дипломатии в этом году стабилизацию в Сирии и поражение там сил международного терроризма.

«Я считаю это главным результатом истекающего года, но не единственным», — отметил постпред.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористической группировке «Исламское государство»* нанесено «окончательное и полное поражение» в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.