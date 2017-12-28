Постпред России при ЕС назвал основные задачи для российской дипломатии в 2018 году
«Обеспечение благоприятных условий для проведения необходимых экономических реформ и повышения благосостояния населения. Поддержание дружественных отношений как с нашими соседями и друзьями, так и со всеми остальными странами на нашей планете», — добавил Чижов.
Он назвал главным достижением российской дипломатии в этом году стабилизацию в Сирии и поражение там сил международного терроризма.
«Я считаю это главным результатом истекающего года, но не единственным», — отметил постпред.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористической группировке «Исламское государство»* нанесено «окончательное и полное поражение» в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.