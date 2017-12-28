СМИ: Министр труда Бразилии подал в отставку
По данным телеканала, соответствующее решение связано с намерением участвовать в предвыборной кампании и претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента в рамках всеобщих выборов, которые состоятся в Бразилии осенью 2018 года.
Как отмечается, имя преемника Ногейры пока не сообщается.
В конце августа 2016 года Дилму Русеф, до этого временно отстранённую от должности, окончательно отправили в отставку.
Президентом Бразилии стал Мишел Темер.
Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН прокомментировал намерение Русеф вернуться в политику.