СМИ: Министр труда Бразилии подал в отставку

Министр труда и социального обеспечения Бразилии Роналду Ногейра принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает O Globo.

По данным телеканала, соответствующее решение связано с намерением участвовать в предвыборной кампании и претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента в рамках всеобщих выборов, которые состоятся в Бразилии осенью 2018 года.

Как отмечается, имя преемника Ногейры пока не сообщается.

В конце августа 2016 года Дилму Русеф, до этого временно отстранённую от должности, окончательно отправили в отставку.

Президентом Бразилии стал Мишел Темер.

Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН прокомментировал намерение Русеф вернуться в политику.