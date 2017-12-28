СМИ: Министр труда Бразилии подал в отставку

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Министр труда и социального обеспечения Бразилии Роналду Ногейра принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает O Globo.

По данным телеканала, соответствующее решение связано с намерением участвовать в предвыборной кампании и претендовать на кресло депутата нижней палаты национального парламента в рамках всеобщих выборов, которые состоятся в Бразилии осенью 2018 года. 

Как отмечается, имя преемника Ногейры пока не сообщается.

В конце августа 2016 года Дилму Русеф, до этого временно отстранённую от должности, окончательно отправили в отставку.

Президентом Бразилии стал Мишел Темер.

Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН прокомментировал намерение Русеф вернуться в политику.

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