В Диснейленде в Калифорнии из-за отключения электричества не работает ряд аттракционов

В калифорнийском парке развлечений «Диснейленд» в связи с отключением электричества не работает около 10 аттракционов.

Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на представителей парка развлечений.

A power outage stopped about a dozen rides at Disneyland today during the park's busy holiday season https://t.co/iZDpEJcN33pic.twitter.com/WCGj4fLOBZ — Los Angeles Times (@latimes) 27 декабря 2017 г.

По данным издания, проблема возникла в работе одного из трансформаторов.

В апреле сообщалось, что в Париже эвакуировали железнодорожную станцию Шесси, которая расположена рядом с Диснейлендом, из-за угрозы взрыва.