В Диснейленде в Калифорнии из-за отключения электричества не работает ряд аттракционов

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В калифорнийском парке развлечений «Диснейленд» в связи с отключением электричества не работает около 10 аттракционов.

Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на представителей парка развлечений.

По данным издания, проблема возникла в работе одного из трансформаторов.

В апреле сообщалось, что в Париже эвакуировали железнодорожную станцию Шесси, которая расположена рядом с Диснейлендом, из-за угрозы взрыва.

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