В Мадриде при попытке ограбления задержали пятерых несовершеннолетних с мачете

Короткая ссылка
В районе Мадрида Карабанчель задержали пятерых несовершеннолетних с мачете, пытавшихся ограбить молодого человека. Об этом сообщает полиция города.

Как отмечается, инцидент произошёл вечером 26 декабря. Несовершеннолетние окружили молодого человека в пешеходном переходе, однако ему удалось убежать и спрятаться в автомобиле одного из прохожих. Оттуда он вызвал полицию.

Как отмечается, в момент задержания у злоумышленников изъяли четыре мачете длиной 38—52 сантиметра.

Ранее телеканал «360» передавал, что на жителя Москвы напали с мачете.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119