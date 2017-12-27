В Мадриде при попытке ограбления задержали пятерых несовершеннолетних с мачете

В районе Мадрида Карабанчель задержали пятерых несовершеннолетних с мачете, пытавшихся ограбить молодого человека. Об этом сообщает полиция города.

Как отмечается, инцидент произошёл вечером 26 декабря. Несовершеннолетние окружили молодого человека в пешеходном переходе, однако ему удалось убежать и спрятаться в автомобиле одного из прохожих. Оттуда он вызвал полицию.

Как отмечается, в момент задержания у злоумышленников изъяли четыре мачете длиной 38—52 сантиметра.

Ранее телеканал «360» передавал, что на жителя Москвы напали с мачете.