В Мадриде при попытке ограбления задержали пятерых несовершеннолетних с мачете
В районе Мадрида Карабанчель задержали пятерых несовершеннолетних с мачете, пытавшихся ограбить молодого человека. Об этом сообщает полиция города.
Как отмечается, инцидент произошёл вечером 26 декабря. Несовершеннолетние окружили молодого человека в пешеходном переходе, однако ему удалось убежать и спрятаться в автомобиле одного из прохожих. Оттуда он вызвал полицию.
Как отмечается, в момент задержания у злоумышленников изъяли четыре мачете длиной 38—52 сантиметра.
Ранее телеканал «360» передавал, что на жителя Москвы напали с мачете.
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