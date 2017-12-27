Генпрокуратуру попросили проверить продающие шпионские устройства интернет-магазины

Межрегиональная общественная организация «Коллективная защита» направила в Генпрокуратуру обращение (есть в распоряжении RT) с просьбой проверить сегмент российского бизнеса, связанный с продажей запрещённых шпионских устройств.

Отмечается, что организация решила обратиться в надзорное ведомство после пресс-конференции с президентом России, на которой корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос о фермере из Зауралья, ставшем фигурантом уголовного дела по ст. 138.1 УК России («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

«После заявления президента представители законодательной и исполнительной ветвей власти занялись вопросом правоприменительной практики по ст. 138.1 УК России. Вопрос о декриминализации этой нормы УК сдвинулся с мёртвой точки. Безусловно, необходимо менять УК, с тем чтобы граждане, купившие гаджеты для бытовых нужд, не привлекались по уголовной статье», — рассказал глава «Коллективной защиты» Марат Аманлиев.

Он отметил, что внимание властей заострилось лишь на защите потребителей, в то время как о фактах привлечения к ответственности продавцов таких гаджетов почти ничего не известно.

Корреспондент RT связался с несколькими продавцами и поинтересовался, можно ли купить шпионское устройство и законно ли это. Подробнее о том, что рассказали в интернет-магазинах, — в материале RT.