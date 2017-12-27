Кабмин САР обсудил иностранные инвестиции в сирийские компании

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Кабмин Сирии обсудил на еженедельном заседании деятельность компаний, в работе которых задействованы зарубежные фирмы и иностранные инвестиции, сообщает ФАН.

Премьер-министр Сирии Имад Хамис дал поручение профильным ведомствам изучить экономическую эффективность таких предприятий, сферы их работы и уровень экономического развития.

Кроме того, на заседании обсудили законопроект об освобождении населения от уплаты налогов при регистрации актов гражданского состояния и вопросы предоставления сирийцам медицинских услуг в госучреждениях.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с НСН рассказал, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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