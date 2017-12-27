В Совфеде заявили, что России не может рассчитывать на США как на партнёра в Сирии

Россия не может рассчитывать на США как на партнёра в процессе урегулирования ситуации в Сирии, учитывая данные Генштаба о подготовке американской стороной боевиков. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Никаких сомнений в том, что сказал глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, быть не может. На таком уровне оперируют только теми данными, которые проверены десятки раз», — приводит РИА Новости слова сенатора.

По мнению Клинцевича, Вашингтон не остановится ни перед чем, чтобы удержаться в Сирии.

«Вопреки воле народа этой страны, в нарушение общепринятых международных правовых норм. Я уже не говорю о том, что американцы, готовя террористов на своих базах, самым грубейшим образом попирают элементарные нормы морали и нравственности, по умолчанию признаваемые всеми цивилизованными государствами», — добавил он.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что международная коалиция во главе с США не стремится к уничтожению террористической группировки «Исламское государство»*.

16 декабря в Минобороны рассказали, что международная коалиция США использует лагерь беженцев в провинции Эль-Хасека как базу для подготовки боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.