Более 10 человек погибли в Доминиканской Республике от отравления поддельным ромом

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По меньшей мере 12 человек погибли в Доминиканской Республике в результате отравления поддельным ромом. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман.

Как пишет Diário de Notícias, в алкогольной продукции выявлено очень высокое содержание метанола. 

Кроме того, отмечается, что более 20 человек были доставлены в больницу.

В конце июля полиция американского штата Коннектикут сообщила о госпитализации более 90 человек с концерта хип-хоп-исполнителя Chance the Rapper из-за алкогольного отравления.

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