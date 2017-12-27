Более 10 человек погибли в Доминиканской Республике от отравления поддельным ромом

По меньшей мере 12 человек погибли в Доминиканской Республике в результате отравления поддельным ромом. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман.

Как пишет Diário de Notícias, в алкогольной продукции выявлено очень высокое содержание метанола.

Кроме того, отмечается, что более 20 человек были доставлены в больницу.

В конце июля полиция американского штата Коннектикут сообщила о госпитализации более 90 человек с концерта хип-хоп-исполнителя Chance the Rapper из-за алкогольного отравления.