Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию с КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.
В сообщении уточняется, что Лавров «вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряжённости вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений».
«Подчёркнута необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу», — заявили в МИД.
Стороны также обсудили дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии и ситуацию на Украине.
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