Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию с КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

В сообщении уточняется, что Лавров «вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряжённости вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений».

«Подчёркнута необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу», — заявили в МИД.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии и ситуацию на Украине.