Трамп призвал сограждан после Рождества вернуться к работе, чтобы сделать США великими
Президент США Дональд Трамп призвал американцев после рождественских праздников вернуться на работу, чтобы «снова сделать Америку великой».
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!» — написал он.
I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.
Ранее Трамп и первая леди Соединённых Штатов Меланья Трамп поздравили американцев с Рождеством.
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