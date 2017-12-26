Трамп призвал сограждан после Рождества вернуться к работе, чтобы сделать США великими

Президент США Дональд Трамп призвал американцев после рождественских праздников вернуться на работу, чтобы «снова сделать Америку великой».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!» — написал он.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.

Ранее Трамп и первая леди Соединённых Штатов Меланья Трамп поздравили американцев с Рождеством.