Секретная служба США допросила отправившего навоз министру финансов мужчину

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Секретная служба США допросила человека, которого считают ответственным за отправку посылки с навозом на имя министра финансов Стивена Мнучина.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы вышли на мужчину после того, как с ними связалась полиция Лос-Анджелеса по этому поводу. По словам полицейских, именно они нашли посылку, отправителем которой был указан «американский народ».

В правоохранительных службах отказались идентифицировать человека.

30 октября 2016 года неизвестный вывалил кучу навоза перед входом в здание Демократической партии в американском штате Огайо.

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