Володин: мир оценил заслуги России в борьбе с ИГ в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мир оценил заслуги России в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, сообщает ФАН.

Председатель нижней палаты парламента также отметил заслуги российского президента Владимира Путина, санкционировавшего военную операцию в Сирии.

«Мир это оценил, но если дальше эту борьбу не продолжать, понятно, что террористы распространятся по другим странам», — подчеркнул Володин.

По его словам, операция ВКС позволила сохранить базы в Сирии и предотвратить возвращение боевиков на эти территории.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.