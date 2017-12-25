Володин: мир оценил заслуги России в борьбе с ИГ в Сирии
Председатель нижней палаты парламента также отметил заслуги российского президента Владимира Путина, санкционировавшего военную операцию в Сирии.
«Мир это оценил, но если дальше эту борьбу не продолжать, понятно, что террористы распространятся по другим странам», — подчеркнул Володин.
По его словам, операция ВКС позволила сохранить базы в Сирии и предотвратить возвращение боевиков на эти территории.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.