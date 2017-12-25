Симоньян о поддержке RT Либертарианской партией США: скоро их объявят нашими медведями-хакерами

Короткая ссылка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Либертарианской партии США, которая призвала американский Минюст прекратить преследование иностранных СМИ, в частности телеканала RT.

«Вот тут Либертарианская партия США выступила против давления на нас. Разумные доводы про свободу слова, финансирование ВВС и так далее. Полагаю, сегодня-завтра их объявят любимой партией Путина и нашими замаскированными медведями-хакерами», — написала она в своём Twitter.

Ранее Либертарианская партия призвала Минюст США прекратить преследование иностранных СМИ.

Так, в партии подчеркнули, что обвинения в адрес RT во «вмешательстве в выборы» являются надуманным предлогом для того, чтобы редакционная точка зрения не была услышана.

13 ноября RT America был зарегистрирован в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.

29 ноября Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США приняла решение о лишении RT аккредитации в связи с тем, что телеканал был зарегистрирован в качестве иноагента.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119