Симоньян о поддержке RT Либертарианской партией США: скоро их объявят нашими медведями-хакерами
«Вот тут Либертарианская партия США выступила против давления на нас. Разумные доводы про свободу слова, финансирование ВВС и так далее. Полагаю, сегодня-завтра их объявят любимой партией Путина и нашими замаскированными медведями-хакерами», — написала она в своём Twitter.
Вот тут Либертарианская партия США выступила против давления на нас. Разумные доводы про свободу слова, финансирование ВВС и т.д. Полагаю, сегодня-завтра их объявят любимой партией Путина и нашими замаскированными медведями-хакерами. https://t.co/RYfYPGpFf6— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 25 декабря 2017 г.
Ранее Либертарианская партия призвала Минюст США прекратить преследование иностранных СМИ.
Так, в партии подчеркнули, что обвинения в адрес RT во «вмешательстве в выборы» являются надуманным предлогом для того, чтобы редакционная точка зрения не была услышана.
13 ноября RT America был зарегистрирован в качестве иностранного агента по требованию Минюста США.
29 ноября Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США приняла решение о лишении RT аккредитации в связи с тем, что телеканал был зарегистрирован в качестве иноагента.
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