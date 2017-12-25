В США женщина получила счёт за электричество на общую сумму в $284 млрд

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В американском штате Пенсильвания женщина получила счёт за электричество, в котором указывалось, что она задолжала $284 млрд.

Об этом сообщает Fox News.

«Мои глаза чуть не выскочили из моей головы», — заявила 58-летняя Эри Мария Хоромански, комментируя свою реакцию в связи с полученными счётом.

Отмечается, что на странице её личного кабинета на сайте поставщика электроэнергии указывалось, что она должна выплатить всю сумму до ноября 2018 года. 

Позднее сын женщины связался с компанией, где заявили, что была допущена ошибка и в реальности задолженность составляет $284. Причиной инцидента стала поставленная не в том месте запятая.

В сентябре 2016 года в Италии мужчина получил счёт за электричество на €65,5 тыс. Данная сумма стала задолженностью за десять лет.

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