Пять человек погибли в результате аварии на ТЭС в Китае
По меньшей мере пять человек погибли в результате разрыва паропровода на тепловой электростанции в Китае.
Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, ещё девять работников получили травмы.
Отмечается, что инцидент произошёл 23 декабря в котельной на ТЭС Фусинь в посёлке Синьфэн района Наньху города Цзясин.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе в результате пожара на ТЭС произошёл выброс токсичных веществ.
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