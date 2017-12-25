Пять человек погибли в результате аварии на ТЭС в Китае

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По меньшей мере пять человек погибли в результате разрыва паропровода на тепловой электростанции в Китае.

Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, ещё девять работников получили травмы.

Отмечается, что инцидент произошёл 23 декабря в котельной на ТЭС Фусинь в посёлке Синьфэн района Наньху города Цзясин.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе в результате пожара на ТЭС произошёл выброс токсичных веществ.

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