Климкин обсудил с главой МИД Британии его визит в Москву

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что обсудил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном визит британского дипломата в Москву.

«Начал субботу с разговора с британским коллегой Джонсоном. Говорили в том числе о его поездке в Москву. Поблагодарил его за возложение цветов к месту, где убили Немцова. И похоже, что именно этот момент стал для него кульминацией визита. По всем вопросам дальше работаем вместе», — написал министр в своём Twitter.

22 декабря в Москве состоялись переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и Джонсона.

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119