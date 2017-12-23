Климкин обсудил с главой МИД Британии его визит в Москву

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что обсудил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном визит британского дипломата в Москву.

«Начал субботу с разговора с британским коллегой Джонсоном. Говорили в том числе о его поездке в Москву. Поблагодарил его за возложение цветов к месту, где убили Немцова. И похоже, что именно этот момент стал для него кульминацией визита. По всем вопросам дальше работаем вместе», — написал министр в своём Twitter.

Почав суботу з розмови з британським колегою Джонсоном. Говорили у тому числі про його поїздку до Москви. Подякував йому за покладання квітів до місця, де вбили Немцова. І схоже, що саме цей момент став для нього кульмінацією візиту. По всіх питаннях далі працюємо разом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 декабря 2017 г.

22 декабря в Москве состоялись переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и Джонсона.

Подробнее — в материале RT.