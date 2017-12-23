В Госдуме предупредили об усилении антироссийской кампании на Западе
«В оставшийся до выборов период следует ожидать усиления полномасштабной антироссийской кампании, которая развязана на Западе. Она охватывает практически все сферы — от экономики до спорта — и продолжается уже не первый год. США выделяют огромные бюджетные средства для сдерживания развития России и открыто заявляют, что намереваются вмешиваться в политические процессы, в частности, влиять на предвыборную президентскую кампанию», — заявил депутат.
Он отметил, что при этом страна готова «отразить любые попытки внешних сил повлиять на свободное волеизъявление россиян».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что внешнее вмешательство в президентские выборы в стране происходит постоянно.
По словам министра, это происходит, в частности, со стороны американского посольства.