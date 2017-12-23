В Госдуме предупредили об усилении антироссийской кампании на Западе

В оставшийся до выборов в России период следует ожидать усиления антироссийской кампании, которая охватывает практически все сферы — от экономики до спорта, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«В оставшийся до выборов период следует ожидать усиления полномасштабной антироссийской кампании, которая развязана на Западе. Она охватывает практически все сферы — от экономики до спорта — и продолжается уже не первый год. США выделяют огромные бюджетные средства для сдерживания развития России и открыто заявляют, что намереваются вмешиваться в политические процессы, в частности, влиять на предвыборную президентскую кампанию», — заявил депутат.

Он отметил, что при этом страна готова «отразить любые попытки внешних сил повлиять на свободное волеизъявление россиян».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что внешнее вмешательство в президентские выборы в стране происходит постоянно.

По словам министра, это происходит, в частности, со стороны американского посольства.