Эксперт Жаке: ЕС не достигнет автономии от США при сохранении политики НАТО

Евросоюз не сможет добиться самостоятельности в вопросах безопасности и внешней политики при сохранении нынешнего конфронтационного курса в отношении России.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооружённых конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.

«Назначение Марка Рютте подтверждает уже принятую в НАТО ориентацию, то есть конфронтационный подход к отношениям с Москвой... Это также усилит разобщённость на Европейском континенте, помешает достижению его независимости или, по крайней мере, стратегической автономии в вопросах внешней политики и безопасности», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что новым генеральным секретарём НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В должность он вступит 1 октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

Действующий генсек западного блока назвал преемника «сильной личностью» и «сторонником трансатлантизма».

Депутат Госдумы Владимир Гутенёв подчеркнул в беседе с RT, что назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО не изменит политику альянса.