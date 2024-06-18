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Захарова: если и есть что-то, что беспокоит всех, то это состояние Байдена

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что сотрудничество России и КНДР должно беспокоить всех, отметила, что всех беспокоит состояние президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена.

Об этом она написала в Telegram.

«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена», — подчеркнула Захарова.

При этом она уточнила, что речь идёт как о физическом состоянии, учитывая, что Байден «руководит ядерной державой и зависает всё чаще», так и о финансовом — из-за криминального характера его появления, связанного с коррупционными аферами Украины.

Ранее Жан-Пьер заявила, что углубление связей России и КНДР должно беспокоить всех.

18 июня президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. Он и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече.

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