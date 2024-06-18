Захарова: если и есть что-то, что беспокоит всех, то это состояние Байдена
Об этом она написала в Telegram.
«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена», — подчеркнула Захарова.
При этом она уточнила, что речь идёт как о физическом состоянии, учитывая, что Байден «руководит ядерной державой и зависает всё чаще», так и о финансовом — из-за криминального характера его появления, связанного с коррупционными аферами Украины.
Ранее Жан-Пьер заявила, что углубление связей России и КНДР должно беспокоить всех.
18 июня президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. Он и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече.