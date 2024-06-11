Попытка решить украинский конфликт только на основании позиции Киева — это нонсенс, заявил японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.

Он напомнил о швейцарской конференции, которую назвали «мирным саммитом».

«Но это не мирный саммит. С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России. Потому что правильно было бы пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. Тогда это была бы правильная конференция», — сказал Судзуки РИА Новости.

По словам японского политика, происходит манипулирование международным мнением, а проблему не удастся решить до тех пор, пока Россия и Украина не выйдут на диалог.

«Попытка решить (конфликт. — RT) только на основе того, что говорит Украина, — нонсенс», — подытожил Судзуки.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине.

Также президент конфедерации Виола Амхерд выразила надежду на то, что конференция по Украине 15—16 июня приведёт к процессу, который позволит организовать саммит с участием России.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» возможными средствами.