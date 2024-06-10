Лавров и глава МИД Египта призвали к скорейшему прекращению огня в Газе

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях БРИКС с главой МИД Египта Самехом Шукри необходимость активизации международных усилий по скорейшему прекращению огня в секторе Газа.

Об этом российский МИД сообщает на своём сайте.

Отмечается, что министры рассмотрели актуальные аспекты ближневосточной повестки с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Они также подчеркнули необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения гуманитарного доступа в целях оказания помощи населению анклава.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что Организация Объединённых Наций должна положить конец массовым расправам Израиля над палестинским населением в секторе Газа и привлечь к ответственности правительство Биньямина Нетаньяху.