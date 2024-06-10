Лавров и глава МИД Египта призвали к скорейшему прекращению огня в Газе
- globallookpress.com
Об этом российский МИД сообщает на своём сайте.
Отмечается, что министры рассмотрели актуальные аспекты ближневосточной повестки с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Они также подчеркнули необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения гуманитарного доступа в целях оказания помощи населению анклава.
Ранее Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что Организация Объединённых Наций должна положить конец массовым расправам Израиля над палестинским населением в секторе Газа и привлечь к ответственности правительство Биньямина Нетаньяху.