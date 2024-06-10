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Лавров и глава МИД Египта призвали к скорейшему прекращению огня в Газе

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях БРИКС с главой МИД Египта Самехом Шукри необходимость активизации международных усилий по скорейшему прекращению огня в секторе Газа.
Лавров и глава МИД Египта призвали к скорейшему прекращению огня в Газе
  • globallookpress.com

Об этом российский МИД сообщает на своём сайте.

Отмечается, что министры рассмотрели актуальные аспекты ближневосточной повестки с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Они также подчеркнули необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения гуманитарного доступа в целях оказания помощи населению анклава.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что Организация Объединённых Наций должна положить конец массовым расправам Израиля над палестинским населением в секторе Газа и привлечь к ответственности правительство Биньямина Нетаньяху.

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