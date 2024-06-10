AFP: люди вышли на улицы Парижа против победы «Нацобъединения» на выборах в ЕП
Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.
По данным агентства, на протестах были замечены флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии «Непокорившаяся Франция», а также флаги Палестины.
Ранее Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.
Также сообщалось, что правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии.