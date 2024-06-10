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AFP: люди вышли на улицы Парижа против победы «Нацобъединения» на выборах в ЕП

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Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент во Франции.

Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, на протестах были замечены флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии «Непокорившаяся Франция», а также флаги Палестины.

Ранее Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.

Также сообщалось, что правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии.

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