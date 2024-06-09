LTD: Париж может направить Киеву не более шести истребителей Mirage
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Как сообщила газета La Tribune Dimanche, на вооружении ВВС Франции состоят всего 26 самолётов указанного типа, из которых лишь шесть могут быть переданы Украине.
В статье отмечается, что такого количества самолётов недостаточно, чтобы оказать реальную помощь Киеву. Этого также слишком мало, чтобы «удовлетворить амбиции» президента Франции Эммануэля Макрона, стремящегося остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву.
Ранее Business Insider сообщил, что поставка французских истребителей Mirage на Украину не поможет Киеву.