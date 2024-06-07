Путин: США эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Соединённые Штаты эксплуатируют монопольное положение на мировом финансовом рынке.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Никакого другого залога, кроме доверия к американской экономике, в сегодняшней мировой финансовой системе не существует», — заявил Путин.

Он отметил, что Соединённые Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке.

«На этой эксплуатации они серьёзно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединённые Штаты условно задолжали мировой экономике $54,3 трлн», — подчеркнул Путин.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации.