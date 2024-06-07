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Путин: США эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Соединённые Штаты эксплуатируют монопольное положение на мировом финансовом рынке.
Путин: США эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке
  • © Фонд Росконгресс

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«Никакого другого залога, кроме доверия к американской экономике, в сегодняшней мировой финансовой системе не существует», — заявил Путин.

Он отметил, что Соединённые Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. 

«На этой эксплуатации они серьёзно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединённые Штаты условно задолжали мировой экономике $54,3 трлн», — подчеркнул Путин.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации.

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