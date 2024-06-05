Путин: позиция России по Газе не подвержена политической конъюнктуре

Позиция России по Газе не подвержена политической конъюнктуре, сообщил российский президент Владимир Путин.

«Российская позиция является принципиальной, она не подвержена конъюнктуре, любой текущей конъюнктуре», — сообщил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Он отметил, что Москва давно признала палестинское государство.

Ранее Путин заявил, что то, что сейчас происходит в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле, «на войну не очень похоже», это «какое-то тотальное уничтожение гражданского населения».