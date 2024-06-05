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Путин: позиция России по Газе не подвержена политической конъюнктуре

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Позиция России по Газе не подвержена политической конъюнктуре, сообщил российский президент Владимир Путин.

«Российская позиция является принципиальной, она не подвержена конъюнктуре, любой текущей конъюнктуре», — сообщил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Он отметил, что Москва давно признала палестинское государство.

Ранее Путин заявил, что то, что сейчас происходит в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле, «на войну не очень похоже», это «какое-то тотальное уничтожение гражданского населения».

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