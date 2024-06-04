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ТАСС: почти 40 стран могут запретить Трампу въезд из-за судимости

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Бывшему президенту США Дональду Трампу может быть отказано в посещении 37 стран из-за статуса осуждённого.

По данным портала World Population Review, осуждённым национальным законодательством ограничен въезд в Австралию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. Запрещено также посещать Иран, Индию, Китай и ЮАР, сообщает ТАСС. 

По данным американских СМИ, Трамп может столкнуться с этим запретом, ему предстоит запрашивать специальное разрешение у властей этих стран для въезда. 

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному заключению по делу о фальсификации деловой документации, если такое решение примет суд. 

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