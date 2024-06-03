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Госдеп: конфликт в Газе усугубит проблемы Израиля, в том числе перед Ираном

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Бессрочная война в секторе Газа обострит проблемы Израиля с безопасностью, в том числе перед лицом Ирана, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
Госдеп: конфликт в Газе усугубит проблемы Израиля, в том числе перед Ираном
  • Gettyimages.ru

«Бессрочный конфликт в Газе... приведёт к тому, что Израиль застрянет в Газе, и обострит вызовы, с которыми сталкивается страна на севере, на Западном берегу Иордана, а также перед лицом Ирана и лояльных ему сил», — цитирует его РИА Новости.

По словам американского дипломата, ХАМАС при этом нельзя допустить к управлению анклавом.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.

Президент США Джо Байден отметил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

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