Госдеп: конфликт в Газе усугубит проблемы Израиля, в том числе перед Ираном

Бессрочная война в секторе Газа обострит проблемы Израиля с безопасностью, в том числе перед лицом Ирана, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Бессрочный конфликт в Газе... приведёт к тому, что Израиль застрянет в Газе, и обострит вызовы, с которыми сталкивается страна на севере, на Западном берегу Иордана, а также перед лицом Ирана и лояльных ему сил», — цитирует его РИА Новости.

По словам американского дипломата, ХАМАС при этом нельзя допустить к управлению анклавом.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.

Президент США Джо Байден отметил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.