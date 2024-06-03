Госдеп: конфликт в Газе усугубит проблемы Израиля, в том числе перед Ираном
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«Бессрочный конфликт в Газе... приведёт к тому, что Израиль застрянет в Газе, и обострит вызовы, с которыми сталкивается страна на севере, на Западном берегу Иордана, а также перед лицом Ирана и лояльных ему сил», — цитирует его РИА Новости.
По словам американского дипломата, ХАМАС при этом нельзя допустить к управлению анклавом.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.
Президент США Джо Байден отметил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.