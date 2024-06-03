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Парламент Швейцарии отклонил выделение Украине пакета помощи на $5,6 млрд

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Парламент Швейцарии большинством голосов отклонил инициативу комиссии по безопасности Совета кантонов (малая палата парламента) о выделении Украине около $5,6 млрд в рамках работы специального фонда.
Парламент Швейцарии отклонил выделение Украине пакета помощи на $5,6 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarGeorgiev

«Совет кантонов отверг 28 голосами против 15 создание фонда безопасности Швейцарии и Европы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в МВФ анонсировали принятие решения о выделении Киеву транша на $2,2 млрд.

Как отмечали в Financial Times со ссылкой на источник в НАТО, киевские власти остались недовольны обсуждаемой в Североатлантическом альянсе идеей согласовать выделение $100 млрд Украине.

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