Украина подписала с Швецией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

«Мы подпишем двустороннее соглашение между Украиной и Швецией о сотрудничестве в области безопасности», — сказал Кристерссон, слова которого приводит РИА Новости.

По имеющимся данным, шведские власти поставят Украине военную помощь на $1,25 млрд, в неё войдут два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.

Речь идёт о самолётах Saab 340 AEW&C, оборудованных радарами ASC-890 Erieye.