Украина подписала с Швецией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
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«Мы подпишем двустороннее соглашение между Украиной и Швецией о сотрудничестве в области безопасности», — сказал Кристерссон, слова которого приводит РИА Новости.
По имеющимся данным, шведские власти поставят Украине военную помощь на $1,25 млрд, в неё войдут два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.
Речь идёт о самолётах Saab 340 AEW&C, оборудованных радарами ASC-890 Erieye.