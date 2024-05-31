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Украина подписала с Швецией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности.
Украина подписала с Швецией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
  • globallookpress.com
  • © Fredrik Sandberg

«Мы подпишем двустороннее соглашение между Украиной и Швецией о сотрудничестве в области безопасности», — сказал Кристерссон, слова которого приводит РИА Новости.

По имеющимся данным, шведские власти поставят Украине военную помощь на $1,25 млрд, в неё войдут два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения.

Речь идёт о самолётах Saab 340 AEW&C, оборудованных радарами ASC-890 Erieye.

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