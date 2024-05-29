France 3: французская полиция задержала 10 чеченцев

Полиция Франции задержала десять чеченцев в рамках операции в 12 городах страны.

Как сообщает телеканал France 3, задержанные могут быть связаны с радикальными исламистскими группировками. В интересах следствия имён не называют.

Больше всего полицейских было задействовано в Реймсе.

Также отмечается, что один из задержанных подозревается в причастности в связях с убийцей учителя Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти.

Ранее во Франции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на людей в метрополитене Лиона. Ранены четыре человека.