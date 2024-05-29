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Рябков: планы США по боевым столкновениям в космосе вынуждают изучать контрмеры

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва вынуждена изучать возможные контрмеры на фоне желания Вашингтона превратить космос в арену силового противоборства.
Рябков: планы США по боевым столкновениям в космосе вынуждают изучать контрмеры
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российская сторона категорически против применения оружия в космосе, однако стремление Соединённых Штатов и некоторых союзников США по НАТО сделать так, чтобы космос стал ареной силового противоборства, вынуждают Россию смотреть, что это всё будет означать и какие возможные контрмеры имеются.

«Я не готов рассуждать на тему, могут ли какие-либо космические объекты наших противников становиться целью», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Москва против превращения космоса в арену для гонки вооружений, тем более — в сферу ведения боевых действий.

Как ранее заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат.

Рябков назвал эти высказывания вбросами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские спецслужбы следят за военной программой Соединённых Штатов в космосе.

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