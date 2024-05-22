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Турецкий политик Перинчек: неудивительно, если гибель Раиси окажется диверсией

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Лидер турецкой левой партии Vatan Догу Перинчек призвал не удивляться, если авиакатастрофа, в результате которой погибли президент и глава МИД Ирана, окажется диверсией.

Об этом пишет газета Aydınlık, передаёт РИА Новости.

По словам политика, он доверяет заявлениям иранского государства о том, что это был несчастный случай.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это окажется убийство», — подчеркнул Перинчек.

Он отметил, что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против «американского империализма и израильского сионизма».

«И именно эта страна станет мишенью для подобных убийств», — добавил политик.

Ранее колумнист турецкой газеты Aydınlık Исмет Озчелик заявил, что гибель Раиси не повлияет на внешнюю политику Ирана.

Также глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, который сопровождал Раиси в другом вертолёте, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была лётной.

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