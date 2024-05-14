В Крыму заявили, что западные страны являются участниками преступлений Киева

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель осудил в беседе с RT заявление главы Минобороны Британии Гранта Шэппса о предоставлении Киеву разрешения на нанесение ударов по Крыму.

Как подчеркнул Гемпель, подобное высказывание ещё раз подтверждает, что западные страны являются участниками тех преступлений, которые совершает украинский режим.

«И рано или поздно и украинскому режиму нынешнему, и в том числе всем пособникам, придётся отвечать за те преступления, которые они творят сегодня. Начиная от конкретных поставок вооружений, кончая той информационной войной, которую они развязали в отношении России на протяжении многих лет», — заключил он.

Ранее Шэппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, поскольку считает полуостров «частью Украины».