В Крыму заявили, что западные страны являются участниками преступлений Киева
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Как подчеркнул Гемпель, подобное высказывание ещё раз подтверждает, что западные страны являются участниками тех преступлений, которые совершает украинский режим.
«И рано или поздно и украинскому режиму нынешнему, и в том числе всем пособникам, придётся отвечать за те преступления, которые они творят сегодня. Начиная от конкретных поставок вооружений, кончая той информационной войной, которую они развязали в отношении России на протяжении многих лет», — заключил он.
Ранее Шэппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, поскольку считает полуостров «частью Украины».