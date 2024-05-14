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В Крыму заявили, что западные страны являются участниками преступлений Киева

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RT
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель осудил в беседе с RT заявление главы Минобороны Британии Гранта Шэппса о предоставлении Киеву разрешения на нанесение ударов по Крыму.
В Крыму заявили, что западные страны являются участниками преступлений Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

Как подчеркнул Гемпель, подобное высказывание ещё раз подтверждает, что западные страны являются участниками тех преступлений, которые совершает украинский режим.

«И рано или поздно и украинскому режиму нынешнему, и в том числе всем пособникам, придётся отвечать за те преступления, которые они творят сегодня. Начиная от конкретных поставок вооружений, кончая той информационной войной, которую они развязали в отношении России на протяжении многих лет», — заключил он.

Ранее Шэппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, поскольку считает полуостров «частью Украины».

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