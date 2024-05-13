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Небензя обвинил Запад в использовании кризиса в Йемене в своих интересах

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Страны Запада пользуются кризисной ситуацией в Йемене ради достижения своих геополитических интересов.
Небензя обвинил Запад в использовании кризиса в Йемене в своих интересах
  • AFP

С соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Разочаровывает стремление ряда западных коллег использовать кризис в Йемене в своих эгоистичных геополитических интересах», — приводит его слова ТАСС.

Небензя пояснил, что он имеет в виду передачу американскими властями Киеву вооружений и боеприпасов, изъятых ими с судов в акваториях Йемена.

Ранее военные США уничтожили три БПЛА в подконтрольном хуситам районе Йемена.

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