Небензя обвинил Запад в использовании кризиса в Йемене в своих интересах

Страны Запада пользуются кризисной ситуацией в Йемене ради достижения своих геополитических интересов.

С соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Разочаровывает стремление ряда западных коллег использовать кризис в Йемене в своих эгоистичных геополитических интересах», — приводит его слова ТАСС.

Небензя пояснил, что он имеет в виду передачу американскими властями Киеву вооружений и боеприпасов, изъятых ими с судов в акваториях Йемена.

Ранее военные США уничтожили три БПЛА в подконтрольном хуситам районе Йемена.