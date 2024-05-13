Небензя обвинил Запад в использовании кризиса в Йемене в своих интересах
- AFP
С соответствующим заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
«Разочаровывает стремление ряда западных коллег использовать кризис в Йемене в своих эгоистичных геополитических интересах», — приводит его слова ТАСС.
Небензя пояснил, что он имеет в виду передачу американскими властями Киеву вооружений и боеприпасов, изъятых ими с судов в акваториях Йемена.
Ранее военные США уничтожили три БПЛА в подконтрольном хуситам районе Йемена.