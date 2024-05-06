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Эксперт Бартош назвал учения России с ядерным оружием чётким сигналом для Запада

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Учения по отработке применения ядерного оружия — чёткий сигнал России для Запада, заявил военный эксперт член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Эксперт Бартош назвал учения России с ядерным оружием чётким сигналом для Запада
  • РИА Новости

По его словам, на фоне милитаристской риторики Запада с допуском ударов по территории России и отправки новых систем вооружений на Украину такие манёвры приобретают особую значимость.

«Учения станут нашим ответом на попытки эскалации... Это чёткий сигнал», — сказал Бартош в беседе с газетой «Взгляд».

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа. К ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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