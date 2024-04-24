Патрушев: прозападные страны не говорят о правоте России вслух, опасаясь санкций

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что прозападные страны, которые ранее заявляли, что Россия якобы совершила агрессию против Украины, благодаря опубликованным российской стороной фактам изменили своё мнение.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, очень многие государства, которые раньше считали, что агрессию на Украине совершила Россия, уже изменили свою точку зрения.

«И они говорят: «Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала», — уточнил Патрушев.

Он отметил, что эти страны знают, кто финансирует киевский режим.

При этом даже те государства, которые занимают прозападную позицию, боятся, что если на них наложат санкции, им будет тяжело, добавил Секретарь Совбеза.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада бездумно наращивают санкции в отношении России, не задумываясь при этом о последствиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «не носит розовые очки» относительно продолжения санкций западных стран.