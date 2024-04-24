Шмыгаль призвал США продолжать оказывать помощь Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на продолжение поддержки страны со стороны США.

Об этом украинский премьер написал в своём Telegram-канале.

Шмыгаль рассказал, как на прошлой неделе американские сенаторы заявляли, что поддержка Украины «является безоговорочной» и что законопроект и выделении помощи утвердят в ближайшее время.

«Спасибо за соблюдение слова и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе», — написал премьер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев «не расслабляться» после новостей о пакете помощи со стороны США.