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Шмыгаль призвал США продолжать оказывать помощь Украине

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на продолжение поддержки страны со стороны США.

Об этом украинский премьер написал в своём Telegram-канале.

Шмыгаль рассказал, как на прошлой неделе американские сенаторы заявляли, что поддержка Украины «является безоговорочной» и что законопроект и выделении помощи утвердят в ближайшее время.

«Спасибо за соблюдение слова и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе», — написал премьер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейцев «не расслабляться» после новостей о пакете помощи со стороны США.

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