РИА Новости: четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине
Об этом сообщили РИА Новости источники в МИД Бразилии.
Бразилия не может сказать, сколько всего граждан страны отправились воевать за Украину с момента начала конфликта.
Бразильская сторона не представила список ликвидированных или пропавших без вести наёмников.
Ранее стало известно о том, что колумбийские семьи не могут вернуть тела своих родственников, отправившихся воевать на стороне ВСУ и ликвидированных в зоне проведения СВО.