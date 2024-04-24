РИА Новости: четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине

Четыре бразильских наёмника, отправившихся воевать против России в составе ВСУ, погибли или пропали без вести на Украине.

Об этом сообщили РИА Новости источники в МИД Бразилии.

Бразилия не может сказать, сколько всего граждан страны отправились воевать за Украину с момента начала конфликта.

Бразильская сторона не представила список ликвидированных или пропавших без вести наёмников.

Ранее стало известно о том, что колумбийские семьи не могут вернуть тела своих родственников, отправившихся воевать на стороне ВСУ и ликвидированных в зоне проведения СВО.