Fox: на пляже в США обнаружена часть секретной ракеты времён холодной войны
Об этом информирует телеканал Fox News.
По его данным, обломок ракеты нашли в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.
Специалисты после тщательного исследования находки определили, что предмет является частью ракеты, связанной со сверхсекретной программой в период холодной войны.
Ряд историков пришли к выводу, что находка является фюзеляжем ракеты-мишени RCAT.
В феврале сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов американского города Белвью обнаружили в гараже у местного жителя ракету класса «воздух — воздух», предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.