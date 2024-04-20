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Fox: на пляже в США обнаружена часть секретной ракеты времён холодной войны

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На пляже в американском штате Массачусетс обнаружили артефакт, оказавшийся обломком сверхсекретной ракеты-мишени времён холодной войны.

Об этом информирует телеканал Fox News.

По его данным, обломок ракеты нашли в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.

Специалисты после тщательного исследования находки определили, что предмет является частью ракеты, связанной со сверхсекретной программой в период холодной войны. 

Ряд историков пришли к выводу, что находка является фюзеляжем ракеты-мишени RCAT.

В феврале сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов американского города Белвью обнаружили в гараже у местного жителя ракету класса «воздух — воздух», предназначенную для доставки ядерной боеголовки мощностью 1,5 килотонны.

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