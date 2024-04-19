Прокуратура Литвы: на иноагента Волкова напали граждане Польши

Старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс заявил, что двое подозреваемых в нападении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова** являются гражданами Польши.

Данную информацию Лауцюс озвучил на брифинге, который транслировал портал LRT.

О задержании в Варшаве подозреваемых в нападении ранее заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

До этого источник RT сообщил, что нападение на Леонида Волкова могло быть инсценировано.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.