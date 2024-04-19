Прокуратура Литвы: на иноагента Волкова напали граждане Польши
- РИА Новости
Данную информацию Лауцюс озвучил на брифинге, который транслировал портал LRT.
О задержании в Варшаве подозреваемых в нападении ранее заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
До этого источник RT сообщил, что нападение на Леонида Волкова могло быть инсценировано.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.