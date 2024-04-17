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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Россия всегда была готова к переговорам

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Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что Москва никогда не отказывалась от переговоров о завершении конфликта на Украине.

С таким заявлением выступил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Они каждый второй день говорят, что готовы к переговорам, но не на основе той нелепой формулы, которую Зеленский предложил более года назад... И я могу это понять», — сказал Макговерн.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия не фиксирует изменений в позиции Киева по поводу отказа от переговоров с Москвой.

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