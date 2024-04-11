Небензя: Совбез ООН обсудит атаку ВСУ на ЗАЭС в ходе отдельного заседания

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН обсудит атаку ВСУ на Запорожскую АЭС в ходе отдельного заседания 15 апреля.

Агентство ТАСС пишет, что Небензя отметил, что Запад уже настолько привык закрывать глаза на «любые преступления и уродливые выходки киевского режима», что игнорирует даже «прямые атаки дронами Запорожской АЭС».

«Рискующие вызвать ядерную катастрофу прямо в сердце Европы», — подчеркнул он.

9 апреля украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала учебно-тренировочного центра.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны, однако в интервью RT он отметил, что не может выдвигать гипотез о том, кто стоит за обстрелами Запорожской атомной электростанции.