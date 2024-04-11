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ТАСС: на территории посольства Украины в Москве подняли флаг России

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На территории посольства Украины в Москве подняли российский флаг и Знамя Победы.
ТАСС: на территории посольства Украины в Москве подняли флаг России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как сказано в материале, договор аренды на земельный участок, где находится дипведомство, был расторгнут московской мэрией в качестве ответной меры на решение Киева о расторжении договора аренды земельного участка российского посольства на Украине.

При этом в МИД России отметили, что это не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в госсобственности Украины.

В данный момент посольство закрыто.

8 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что здание посольства Украины в Москве останется неприкосновенным после расторжения договора аренды на земельный участок, Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

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