МИД: Россия опасается, что решение США о размещении ракет в АТР необратимо
- РИА Новости
«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, в Москве хотели бы обойтись без наращивания потенциала, который США создавали в сфере, регулируемой ранее договором о запрете ракет средней и меньшей дальности.
Ранее МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР.