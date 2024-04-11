МИД: Россия опасается, что решение США о размещении ракет в АТР необратимо

Замглавы МИД России Сергей Рябков поделился опасениями относительно того, что намерения США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимы.

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в Москве хотели бы обойтись без наращивания потенциала, который США создавали в сфере, регулируемой ранее договором о запрете ракет средней и меньшей дальности.

Ранее МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР.