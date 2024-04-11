Пушков: в США понимают, что исключить Крым из состава России невозможно

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Вашингтоне понимают, что исключить Крым из состава России невозможно, однако боятся это признать.

Таким образом он прокомментировал в своём Telegram-канале слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России. «Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается «исключать» Крым из состава России? Каким образом?» — написал Пушков. При этом он задался вопросом, понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима. «Полагаю, понимают, но боятся признать», — написал Пушков. Ранеее Уолландер заявила, что руководству России следует «преподать урок» в контексте Крыма, предоставив Вооружённым силам Украины возможность попытаться захватить полуостров. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя окончательно закрыт.