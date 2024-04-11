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Пушков: в США понимают, что исключить Крым из состава России невозможно

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Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Вашингтоне понимают, что исключить Крым из состава России невозможно, однако боятся это признать.

Таким образом он прокомментировал в своём Telegram-канале слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России.

«Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается «исключать» Крым из состава России? Каким образом?» — написал Пушков.

При этом он задался вопросом, понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима.

«Полагаю, понимают, но боятся признать», — написал Пушков.

Ранеее Уолландер заявила, что руководству России следует «преподать урок» в контексте Крыма, предоставив Вооружённым силам Украины возможность попытаться захватить полуостров. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя окончательно закрыт.

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