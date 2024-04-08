МИД России: вина за удары по ЗАЭС ложится на поставляющие ВСУ оружие страны

Вина за удары по Запорожской АЭС и их последствия ложится и на власти государств, поставляющих Киеву оружие, снабжающих его финансами и разведданными. Об этом сообщили в МИД России.

«Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится и на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное сопровождение украинских преступлений», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.