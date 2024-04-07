Армия Израиля: более 600 военных погибли с начала эскалации конфликта в Газе
Об этом заявили в Армии обороны Израиля.
Как передаёт РИА Новости, не менее 600 солдат ЦАХАЛ погибли с 7 октября 2023 года. При этом количество военных, погибших с начала наземной операции Израиля в Газе, составило 256.
Позже в армии заявили ещё о четырёх погибших израильских военнослужащих в секторе Газа.
В ЦАХАЛ уточнили, что ликвидировали более 12 тыс. «террористов» на территории Газы.
Ранее Министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа возросло до 33 137.