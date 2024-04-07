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Депутат Белик сравнил Украину с псом на поводке в ответ на заявление Ермака

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Современная Украина сродни псу на поводке — её власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

По словам парламентария, всё, что могут украинские политики, — это «важно надувать щёки», делая вид, что они будут решать, вести переговоры или нет.

«Но на самом деле и в России, и в зарубежных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина — это пёс на поводке: прикажут — залает, прикажут — закроет рот, прикажут — побежит лизать сапоги тому, кого ещё недавно так усердно облаивал», — цитирует Белика РИА Новости.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что договор между Москвой и Киевом на текущий момент невозможен.

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