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На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

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Семь детей погибли и двое человек пострадали из-за подрыва заложенного террористами взрывного устройства в городе Дераа на юге Сирии.
На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на источник в полицейском управлении Дераа.

Отмечается, что семь детей погибли, ещё два человека, в том числе женщина, получили ранения из-за подрыва взрывного устройства, которое было заложено террористами на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.

4 апреля три сотрудника сил безопасности погибли в схватке с участниками террористической группировки «Джейш аль-Адль», напавшими на полицейские участки на юго-востоке Ирана.

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