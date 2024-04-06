На юге Сирии при подрыве взрывного устройства погибли семь детей

Семь детей погибли и двое человек пострадали из-за подрыва заложенного террористами взрывного устройства в городе Дераа на юге Сирии.

Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение со ссылкой на источник в полицейском управлении Дераа.

Отмечается, что семь детей погибли, ещё два человека, в том числе женщина, получили ранения из-за подрыва взрывного устройства, которое было заложено террористами на юге города Аль-Санамайн в северном пригороде Дераа.

4 апреля три сотрудника сил безопасности погибли в схватке с участниками террористической группировки «Джейш аль-Адль», напавшими на полицейские участки на юго-востоке Ирана.