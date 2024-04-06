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The Telegraph: мощь России растёт, а Запад пытается найти средства на оборону

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Мощь России только возрастает, а в это время Запад пытается найти средства на оборону. Об этом пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж.
The Telegraph: мощь России растёт, а Запад пытается найти средства на оборону
  • РИА Новости

«В демократических странах Западной Европы мы, говоря прямо, настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону», — отметил обозреватель.

Автор публикации отметил, что Западу больше нет смысла создавать огромную индустрию по производству боеприпасов, которая может вечно снабжать ВСУ, так как имеется вероятность, что в ближайшее время у Киева закончатся военные.

Ранее британская газета The Standard сообщила, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету.

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