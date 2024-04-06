Мощь России только возрастает, а в это время Запад пытается найти средства на оборону. Об этом пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж.

«В демократических странах Западной Европы мы, говоря прямо, настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону», — отметил обозреватель.

Автор публикации отметил, что Западу больше нет смысла создавать огромную индустрию по производству боеприпасов, которая может вечно снабжать ВСУ, так как имеется вероятность, что в ближайшее время у Киева закончатся военные.

Ранее британская газета The Standard сообщила, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету.